Artilheiro da Série D pelo Brasiliense, Zé Love comemora ano perfeito no clube e projeta 2021 Atacante ex-Santos terminou a quarta divisão nacional com 12 gols marcados em 2020

Um dos principais jogadores do Brasiliense e em alta no clube, o atacante Zé Love terminou a última Série D do Campeonato Brasileiro como artilheiro da competição com doze gols. Feliz com a fase que vive, o jogador, ex-Santos, Palmeiras, Vitória, Coritiba e Sport, falou sobre esse bom momento na carreira.

TABELA

> Veja classificação e simulador do Campeonato Brasiliense clicando aqui

GALERIA

> Hulk, Rafinha, Dodô… Veja quem chegou e quem está no radar dos clubes

– Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei ao clube. Estou atuando em alto nível novamente e isso me deixa feliz. Agora é continuar trabalhando para que os gols saiam mais e mais até o fim de 2021. Vou me dedicar ao máximo para que isso seja possível – disse o jogador.

Ainda de acordo com o atleta, o time candango tem tudo para fazer uma grande temporada.

– Estamos lutando para que a equipe cresça e para que possamos fazer uma grande temporada em 2021. Vamos nos dedicar ao máximo por isso.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também