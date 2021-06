Artilheiro da Série B marca e Brusque vence Londrina, fora de casa Clube catarinense chega a duas vitórias em duas partidas na competição

Na manhã deste sábado (5), o Brusque chegou a sua segunda vitória na Série B em duas partidas. Assim, a equipe visitou o Londrina no Estádio do Café e contou com a pontaria afiada de Edu, artilheiro da competição com três gols, para sacramentar a vitória. Os visitantes ainda tiveram dois gols anulados por impedimento.

Agora o Londrina se concentra na semifinal do Campeonato Paranaense, onde encara o Operário, na quarta-feira (9), às 16h e depois recebe o Coritiba pela Série B. Enquanto isso, o Brusque atingiu os seis pontos na competição e luta pela terceira vitória seguida contra o Avaí, no próximo domingo (13), na Ressacada.

Edu artilheiro

Atuando como mandante, o Londrina começou pressionando a saída de bola do adversário e arriscando chutes de fora da área como fez Luiz Henrique. Mas, enfrentou muitos problemas para acertar o último passe e ser agressivo no campo ofensivo. Em contrapartida, o Brusque tentava se lançar nos contragolpes, porém também enfrentava dificuldades no último terço do campo.

Aos 21′, Talison subiu para cortar cruzamento, errou e quase mandou contra, a bola bateu na trave e levou perigo para o gol paranaense. Logo depois, o artilheiro Edu recebeu na área, avançou e finalizou forte para o gol, abrindo o placar para os visitantes. Terceiro tento do atacante em duas partidas, sendo o artilheiro da competição.

Jogo animado após abertura do placar

Em seguida, quase Bruno Alves marcou o segundo. O meia recebeu, tirou o goleiro César da jogada, mas a defesa do Londrina conseguiu se recuperar e interviu o chute. Aos 31′, Luiz Henrique recuou mal, Edu recuperou a bola e chutou com perigo. Na resposta, Talison recebeu cruzamento e desta vez, finalizou para o gol adversário, mas Ruan Carneiro defendeu.

Edu apareceu novamente em outra bobeada da defesa mandante, o atacante fez o corte e finalizou obrigando o camisa 1 dos anfitriões fazer a defesa. No finalzinho da primeira etapa, após cruzamento na área, os jogadores do Londrina cercaram o árbitro pedindo pênalti, que não foi marcado. Na sequência, Douglas Santos pegou bola de primeira, bonito, mas para fora.

Não valeu!

Na segunda etapa, quem teve as primeiras chances de perigo foi o Londrina. Mossoró levantou na área e Lucas Costa cabeceou para fora. Logo depois, Ricardo Luz cobrou falta direta com perigo ao gol de Ruan Carneiro. O Brusque foi responder somente aos 19 minutos e balançou as redes com Thiago Alagoano, mas o assistente assinalou o impedimento.

Os visitantes voltaram a levar perigo ao gol adversários aos 27 minutos. Jhon Cley, que entrou no lugar de Edu, Finalizou forte e exigiu grande defesa de César.

Emoção no final



O Londrina foi com tudo em busca do gol da vitória e Alisson Safira arriscou, mas chutou para fora. Em seguida, o Brusque marcou matou a partida, todavia faltou capricho para Alex Ruan.

Jhon Cley anotou mais um gol para os visitantes, que novamente foi anulado por impedimento. Mas, os tentos não fizeram falta e o Brusque levou três pontos para casa.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

LONDRINA 0 X 1 BRUSQUE

Local: Estádio do Café, Londrina, PR

Data/horário: 05 de junho de 2021 (sábado) às 11h

Árbitro: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Assistentes: Ruan Luiz de Barros Silva e Maxwell Rocha Silva (ambos de AL)

Quarto árbitro: Luiz Alexandre Fernandes (PR)

Gols: Edu (23’/1T) (0-1)

Cartões amarelos: Douglas Santos e Talison (Londrina), Diego, Zé Mateus e Jefferson Paulino (Brusque)

LONDRINA: César; Talison (Ricardo Luz – Intervalo), Marcondes Jr, Lucas Costa e Luiz Henrique; Tarik (Junior Pirambu), Matheus Bianqui (Marcelo Freitas – Intervalo) e Mossoró (Adenilson); Douglas Santos, Caprini (Alison Safira – Intervalo) e Salatiel. Técnico: Roberto Fonseca.

BRUSQUE: Ruan Carneiro; Toty; Ianson (Sandro 30’/2T) e Claudinho e Alex Ruan; Zé Mateus, Rodolfo (Nonato 22’/2T), Diego (Fellipe Souto 14’/2T) e Bruno Alves (Fio 30’/2T); Thiago Alagoano e Edu (Jhon Cley 22’/2T). Técnico: Jerson Testoni.

