Artilheiro da Libertadores, Pedro garante: ‘O Flamengo quer chegar na final’

O Flamengo está nas semifinais da Copa Libertadores. Na noite desta terça-feira, o time carioca voltou a vencer o Corinthians, desta vez por 1 a 0, no jogo de volta das quartas de final, disputado no Maracanã lotado. Na ida, no Neo Química Arena, já tinha vencido por 2 a 0. Pedro foi quem marcou o gol da vitória e chegou à artilharia isolada da competição com oito gols.

Ao final da partida, na qual ele também foi eleito o ‘melhor em campo’, o camisa 21 garantiu que o foco do Flamengo é chegar a mais uma decisão de Libertadores, para brigar pelo tricampeonato.

“Queremos chegar até a final. Com a qualidade que o elenco tem, não podemos pensar em outra coisa. Sempre com humildade, pés no chão e trabalhando para evoluir. Hoje foi mais um grande jogo, partida complicada contra uma grande equipe, e conseguimos sair vencedores mais uma vez. Agora é continuar trabalhando para evoluir a cada dia”, disse Pedro, o herói da noite.

Durante a conversa com a imprensa, alguns outros jogadores do Flamengo invadiram a entrevista gritando: ‘Pedro é seleção, é seleção’.

Agora, o Flamengo aguarda o vencedor do duelo argentino entre Talleres e Vélez Sarsfield para conhecer o adversário nas semifinais. No jogo de ida, o Vélez venceu por 3 a 2. Além da classificação, o Flamengo embolsou US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,3 milhões) pela classificação.

No fim de semana, o Flamengo volta à rotina do Campeonato Brasileiro, enfrentando o Athletico pela 22ª rodada, de novo, no Maracanã, que tem estado lotado em todos seus jogos. No momento, o time carioca soma 36 pontos e ocupa a quinta posição.