Artilheiro da Champions, Benzema admite jogo difícil, mas diz que título do Real Madrid foi merecido Atacante francês conquistou seu quinto título de Champions League pelo Real Madrid

O Real Madrid se tornou campeão da Champions League neste sábado após bater o Liverpool por 1 a 0 no Stade de France, em Paris. Após a final, Benzema reconheceu a dificuldade de segurar o adversário, mas disse que a conquista dos merengues foi merecida.





– Estamos muito felizes e orgulhosos desta equipe. Fizemos a dobradinha e merecidamente. Foi um jogo difícil, mas sempre é na Champions League, ainda mais numa final. Significa muito para mim ganhar outra Champions League aqui no meu país – celebrou o atacante francês.

Benzema foi o destaque do Real Madrid na campanha da Champions League. O atacante foi o artilheiro da edição, com 15 gols em 13 jogos. Esta é a quinta vez que o jogador conquista a taça da competição.

Além da Champions League, Benzema conquistou a La Liga com o Real Madrid na temporada. O atacante é um dos favoritos para ganhar o prêmio da Bola de Ouro e do Fifa The Best.

