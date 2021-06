Artilheiro alviverde, Luiz Adriano tenta reencontrar o caminho das redes O camisa 10 está no top 5 do elenco do Palmeiras em participações diretas em gols na temporada

Tentando recuperar a fase artilheira, Luiz Adriano não deixou de participar dos gols feitos pela equipe do Palmeiras na temporada de 2021. Além das três bolas na rede, o camisa 10 também tem duas assistências, a última sendo na vitória diante do América-MG, quando serviu Willian no gol da vitória palmeirense.

Coutinho pode voltar à Itália, PSG faz jogo duro com o Real por Mbappé, clube faz investida por Rony… O Dia do Mercado

Com esses números, Luiz Adriano está no top 5 de jogadores com mais participações em gols no plantel – Gustavo Scarpa, com 16, Willian e Rony, com 10, e Raphael Veiga, com 8, estão na frente. Sem marcar há quatro jogos, é dele a melhor média de gols do Allianz Parque, tendo marcado 15 vezes em 35 jogos, com um índice de 0,42 gol por confronto – inclusive, seu último foi diante da Chapecoense, no estádio palmeirense.

Desde que chegou ao Palmeiras, na metade de 2019, foram 89 jogos, com 30 bolas na rede – o que o deixa como o 3º que mais marcou em todo o elenco – e 7 assistências. A maior vítima do atacante é o Corinthians, que sofreu cinco gols em sete clássicos.

>> Veja a tabela completa do Brasileirão

E MAIS:

A próxima oportunidade do artilheiro reencontrar o caminho do gol é neste domingo (27), já que o Palmeiras enfrenta o Bahia, no Allianz Parque, às 20h, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

E MAIS:

Veja também