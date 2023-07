Arthur Urach revela que, aos 15, perdeu virgindade com garota de programa

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2023 - 2:49 Compartilhe

Arthur Urach divertiu seguidores nesta quarta-feira, 26, com uma caixinha de perguntas em seu Instagram. Ao longo do dia, o filho de Andressa Urach compartilhou uma sequência de respostas picantes, inclusive a revelação de que perdeu a virgindade, na adolescência, com uma garota de programa.

“Acho que nunca cheguei a contar essa história para vocês, mas é o seguinte: eu perdi minha virgindade com 15 anos, com uma garota de programa”, revelou o DJ, que tem 18 anos, respondendo ao seguidor que questionou como foi sua “primeira vez”.

Arthur, que ficou conhecido por produzir conteúdos para o OnlyFans da mãe, ainda respondeu dezenas de outras perguntas polêmicas de seguidores, chegando a confessar que prefere mulheres mais velhas e que não teria problema em se prostituir e ficar com outros homens por dinheiro. “Gente, eu sou hétero […] Mas se tiver dinheiro envolvido a gente c*me todo mundo”, brincou.

Ao lado de Andressa, ele também revelou suas posições favoritas no sexo: “Eu tenho duas posições que eu gosto muito. Uma é de quatro […] E a outra é a pessoa deitada de frente para mim, eu segurando na nuca dela, olhando no fundo do olho”, confessou, sem vergonha.

