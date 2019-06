Arthur treina e deve voltar à seleção brasileira diante da Venezuela

O volante Arthur treinou normalmente na tarde deste sábado na reapresentação da seleção brasileira, na Academia de Futebol, como é chamado o CT do Palmeiras, em São Paulo, após a vitória sobre a Bolívia por 3 a 0, na noite de sexta-feira, no Morumbi, estreia na Copa América. Com isso, o jogador do Barcelona estará à disposição do técnico Tite no jogo diante da Venezuela, terça-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Ele deverá entrar no lugar de Fernandinho.

Arthur levou uma pancada no joelho direito ainda durante o primeiro tempo do amistoso contra Honduras. Por isso, desfalcou o time de Tite na estreia. A lesão chegou a preocupar a comissão técnica, pois havia remota possibilidade de corte. O jogador evoluiu bem e está recuperado. Após a vitória na estreia, o próprio jogador afirmou que estava bem. “Já estou recuperado. Agora é só voltar a treinar”, disse o atleta na saída do Morumbi.

Sem Arthur, Tite optou por Fernandinho no meio-campo da seleção ao lado de Casemiro. Allan foi preterido. “O Allan vai fazer o ‘área a área’ e faz o Daniel Alves vir para trás. E aí eu teria que escolher uma ou outra. Com o Fernando, eu tenho dois jogadores ali que ganham liberdade”, explicou Tite em entrevista coletiva após a vitória sobre a Bolívia.

Arthur treinou ao lado dos reservas e dos atletas que não atuaram 45 minutos no jogo diante da Bolívia. Os titulares fizeram exercícios regenerativos no interior da Academia de Futebol. Completaram o treino o goleiro Lucas Bergantin e o volante Patrick, ambos do Palmeiras, e o lateral-direito Carlinhos, o lateral-esquerdo Weverson e os zagueiros Felipe e Facundo, todos do São Paulo.

O técnico Tite comandou trabalhos específicos com bola aérea, jogadas rápidas em campo reduzido. Foi um treinamento leve, típico dos dias posteriores aos jogos. A seleção brasileira viaja na noite deste sábado para Salvador.