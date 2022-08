Arthur Rezende vive fase mais ‘artilheira’ da carreira pelo Vila Nova

Parceria Lance & IstoÉ 04/08/2022 - 0:50 Compartilhe

Titular absoluto do Vila Nova na atual edição da Série B do Brasileiro, o volante Arthur Rezende vive em 2022 a sua temporada mais efetiva ofensivamente. Em 35 partidas disputadas no ano, o atleta participou diretamente de 10 gols. O goiano admite que passa por um bom momento.

– Especialmente para um jogador da minha posição, esses números são bastante expressivos. Fico orgulhoso dessa fase que venho passando, mas minha meta é que essa característica se torne um padrão no meu futebol – declarou.

O Vila volta a campo na próxima sexta-feira, contra o Ituano, no estádio Serra Dourada. Em caso de vitória, poderá deixar a zona de rebaixamento depois de várias rodadas. Para Arthur, os três jogos consecutivos sem derrota indicam uma evolução da equipe na competição.

– Batemos o Vasco, um dos favoritos ao acesso e empatamos fora com Novorizontino e Sport, dois times que realizam boas campanhas. Caso derrotemos o Ituano e conseguirmos sair do Z4, ganharemos um fôlego essencial para a sequência da Série B – finalizou.

