Arthur Rezende destaca importância de vitória do Vila Nova na Série B

O Vila Nova obteve na noite da última sexta-feira a sua terceira vitória na Série B do Brasileiro 2022. O triunfo de virada sobre o Náutico por 2 a 1 deixou a equipe do volante Arthur Rezende com 24 pontos e a três de deixar o temido Z4. Artilheiro do time na competição, o goiano destaca a relevância do resultado.

– Lutamos bastante pela vitória em todas as partidas. Infelizmente ela vem nos escapando muitas vezes e por essa razão ainda ocupamos uma posição que não desejamos. Desta vez, no entanto, conseguimos, novamente com muita luta, superar o adversário e trazer três pontos fundamentais para Goiânia – declarou.

O Vila Nova receberá na próxima quinta-feira o Sampaio Corrêa no OBA. O rival ainda sonha com o acesso, mas Arthur garante que não é por essa razão que o confronto será extremamente disputado.

– Não encontramos facilidades em nenhum jogo que realizamos até agora na Série B e contra o Sampaio não será diferente. Mesmo que estivessem com outro objetivo no campeonato, a partida seria dura. Até o final, só teremos pedreiras e precisaremos de talento e disposição para superá-las – encerrou.

