Arthur Picoli comenta convite para fazer conteúdo adulto

Produzir conteúdo adulto tem se tornado uma aposta cada vez mais comum entre famosos. Contudo, embora muitos gostem da ideia, o ex-BBB Arthur Picoli garante não ser um deles, alegando ter vergonha da exposição.

Em entrevista ao Gshow, Arthur revelou que já recebeu convite para produzir esse tipo de conteúdo, mas não aceitou. “Teve o convite, eles até simularam possíveis ganhos e era uma inicial de 500 mil reais”, contou.

Apesar de o cachê atrativo, o influencer acredita que não conseguiria faturar tanto. “No BBB todo mundo me via, mas tenho vergonha da exposição. Não sei explicar. Acho certíssimo quem faz e está ganhando uma grana, mas tenho vergonha. Acho que não levaria jeito e , por isso, não ganharia uma grana com isso”, comentou aos risos.