Arthur Nory receberá medalhas originais do Pan de Lima após ter objetos roubados em casa O ouro e as duas pratas conquistadas pelo ginasta na última edição dos Jogos Pan-Americanos foram alguns dos itens levados por bandidos na semana passada

O campeão olímpico Arthur Nory receberá medalhas originais dos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, para substituir as três que foram roubadas na semana passada, uma de ouro (na disputa por equipes), e duas de prata (individual geral e barra fixa). Na última sexta-feira, bandidos armados invadiram a casa do ginasta, em São Paulo, fizeram duas pessoas reféns e levaram diversos objetos.

Diante da repercussão do fato, a PanAm Sports, que organiza os Jogos Pan-Americanos, comunicou ao atleta nesta segunda-feira que providenciará os novos modelos. A entidade disse em comunicado que reconhece o esforço e a dedicação do atleta, e prometeu prestar o apoio necessário para que ele não perca o foco em suas conquistas,

– Arthur é um atleta extraordinário, que tem dado muitas alegrias ao Brasil e ao nosso continente. Campeão mundial, medalhista de bronze no Rio 2016, e teve uma atuação de destaque nos Jogos de Lima 2019. Sabemos que ele está muito triste com o roubo, por isso vamos apoiá-lo e mandar para ele as medalhas que conquistou em Peru o mais rápido possível – disse o presidente da Panam Sports, Neven Ilic.

– Queremos que você não perca o foco em seu trabalho para alcançar seu grande objetivo de chegar a Tóquio e que você possa cumprir uma Olimpíada excepcional. Embora sejam um patrimônio material, sabemos todo o esforço por trás e o que as medalhas representam para ele. Mas nada vai atrapalhar todas as conquistas alcançadas e todas as que esperamos obter no futuro – completou o dirigente.

Entre as medalhas roubadas, não estavam as duas mais importantes da carreira de Nory: a prata olímpica no solo dos Jogos Rio-2016 e o ouro na barra fixa no Mundial de 2019.

Arthur, de 27 anos, é uma das esperanças de medalha dos Brasil nos Jogos de Tóquio, remarcados para julho deste ano. O atleta passou por uma cirurgia no ombro esquerdo no ano passado e tem treinado forte para a Olimpíada.

