Arthur marca pela primeira vez, e Juve derrota o Bologna pelo Italiano Com um gol do brasileiro, Velha Senhora vence por 2 a 0 e assume a quarta colocação do Campeonato Italiano. McKennie completou o marcador da partida

Com um gol do brasileiro Arthur, a Juventus derrotou o Bologna por 2 a 0, neste domingo, pelo Campeonato Italiano. McKennie marcou completou o marcador. Com o resultado, a Velha Senhora chegou a 36 pontos e subiu para a quarta colocação. Já o Bologna, segue na 13ª posição, com 20 pontos.

Arthur marca pela primeira vez



Como já era esperado, a Juventus começou a partida com amplo domínio, sem dar muitas chances ao Bologna. E logo aos 15 minutos, o brasileiro Arthur apareceu para abrir o placar, com chute de fora da área, após receber um passe de Cristiano Ronaldo.

Domínio, mas sem bola na rede



Após o gol, a Juventus não diminuiu o ritmo em campo. A Velha Senhora seguiu bastante ofensiva, criando várias chances de ampliar o marcador, porém acabou pecando nas finalizações.

Segundo tempo equilibrado



Atrás no placar, o Bologna voltou do intervalo com uma postura mais agressiva para a etapa final. A Juventus encontrou mais dificuldades para criar chances e ainda tomou alguns sustos na defesa.

Gol para tranquilizar



A partir dos 20 minutos, a Juventus foi retomando o controle do jogo. Os espaços foram aparecendo para a Velha Senhora, que conseguiu ampliar o marcador com McKennie.

Sequência



A Juventus volta a campo nesta quarta, contra o Spal, pela Copa da Itália. Já o Bolgona retorna no próximo sábado, contra o Milan, pelo Campeonato Italiano.

