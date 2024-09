‘Mania de Você’: Arthur Haroyan desvenda os mistérios do personagem Yuri

André Ruocoi André Ruoco - https://istoe.com.br/autor/andre-ruoco/ 22/09/2024 - 16:00 Para compartilhar:

A nova novela das 21h da TV Globo, ‘Mania de Você‘, conta o ator Arthur Haroyan em seu elenco, que traz à vida o intrigante Yuri, um personagem que promete despertar emoções intensas em todos os telespectadores.

Ao site IstoÉ Gente, Arthur compartilha detalhes surpreendentes sobre sua preparação e desafios enfrentados para se tornar esse personagem polêmico e multifacetado.

O artista começa revelando sua abordagem meticulosa na criação de Yuri: “A pesquisa tem que fazer parte da criação do personagem, seja no teatro ou na televisão. Na novela não temos todo esse tempo, precisamos ser mais ágeis. Preciso entender o personagem, me familiarizar com ele, amar e respeitar”.

Ele também menciona com humor a particularidade de seu personagem: “Decidi que ele é de áries, porque é um demônio, com descendência de canceriano, porque é muito vingativo (risos)”.

A preparação emocional de Arthur é nada menos que impressionante. Com uma rica bagagem de experiências, o ator compartilha: “Morei na Sibéria nos anos 90, logo após a queda da União Soviética. Era uma época de muita bandidagem e anarquia. Meu personagem é um destes bandidos e eu tenho tudo isso na minha memória”.

Na sequência, remete ainda ao seu processo físico para capturar a essência de seu papel: “Acredito que a ação leva a uma emoção e diversas práticas podem ajudar a despertar a emoção do personagem”.

Sobre suas expectativas para ‘Mania de Você‘, Arthur é cauteloso, mas otimista: “Eu prefiro não criar expectativas, sabe? O que importa mesmo é estar ali, vivendo esse personagem intensamente e deixando que ele cause algum impacto”.

E, por fim, ao falar sobre a interação com outros atores renomados, ele destaca a gratidão pelo aprendizado: “A vida é cheia de surpresas! Contracenei bastante com Nicolas Prattes e posso dizer que ele é um dos atores mais responsáveis, exigentes e talentosos que já conheci”.