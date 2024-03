Arthur Elias exalta seleção feminina e arma Brasil para a final da Copa Ouro diante dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/03/2024 - 10:08 Para compartilhar:

A contundente classificação para a decisão da Copa Ouro após os 3 a 0 sobre o México na semifinal deixou Arthur Elias, técnico da seleção brasileira feminina de futebol, satisfeito e otimista para a disputa do título. Com a definição dos Estados Unidos como o outro finalista do torneio, o treinador inicia a preparação para o confronto decisivo.

“Gostei do comportamento da equipe. O México é muito qualificado, mas estamos mais consistentes a cada jogo, com mais dinâmica, eficiência, velocidade e fazendo gols”, afirmou o treinador que já está com as americanas na cabeça.

Se o Brasil passou até com certa facilidade pelas mexicanas, na outra semifinal os Estados Unidos garantiram a vaga nos pênaltis, após empate de 2 a 2 diante do Canadá. Apesar do tom otimista, o treinador vê pontos que precisam ser ajustados na seleção brasileira.

Arthur Elias não gostou da desatenção da equipe durante parte do segundo tempo e entende que um descuido como esse, contra uma seleção tão experiente na final, pode ser perigoso.

“Essa falta de concentração traz uma desconexão para a equipe. Isso fez o México crescer. (no segundo tempo). Ou seja, são correções que temos de fazer”, afirmou o treinador brasileiro.

Elias exaltou o trabalho que vem sendo feito e destacou a filosofia que está sendo implantada na seleção brasileira feminina. Apesar da proximidade do título, ele disse que a prioridade do trabalho é preparar a equipe para a Olimpíada de Paris. A final da Copa Ouro, entre Estados Unidos e Brasil, acontece neste domingo, às 22h15 (horário de Brasília).

