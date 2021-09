Arthur Elias celebra seu terceiro título Brasileiro pelo Corinthians: ‘As mulheres merecem mais’ Comandante alvinegro elogiou campanha das meninas do Timão, que venceram o Palmeiras por 3 a 1 e ficaram com a taça

O técnico do time feminino do Corinthians, Arthur Elias, tem muitos motivos de sobra para comemorar. No comando da equipe nos três títulos nacionais, o treinador não poupou elogios às atletas e disse que “as mulheres merecem mais”.

– É muito gratificante. Trabalhei muito para isso, estou no feminino desde 2006, e meu primeiro título na carreira foi em 2013. Acreditei no futebol feminino, já trabalhei sem remuneração quando a modalidade estava longe de ser o que é hoje. As mulheres merecem mais e fico feliz pela minha trajetória com muita luta e competência – comemorou Arthur Elias.

Com uma bela campanha no Campeonato Brasileiro, o Timão venceu os seis jogos do mata-mata, marcou 20 gols nesta fase e sofreu apenas quatro.

– É um grupo com atletas extremamente dedicadas. Para mim, é fantástico ter um dia como esse, o futebol feminino merece. Fizemos um campeonato que nos preparamos para esse momento, trabalhamos para chegar forte como chegamos e isso é merecimento – completou.

