Arthur Elias busca penta do Brasileiro pelo Corinthians antes de assumir a seleção feminina

Depois de um empate sem gols no confronto de ida, o Corinthians encara a Ferroviária neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pelo segundo jogo da final do Campeonato Brasileiro feminino de 2023. É a chance de Arthur Elias conquistar mais um título pelo time do Parque São Jorge antes de assumir pela primeira vez a seleção brasileira feminina. A saída oficial do time corintiano ocorre após a participação da equipe na Copa Libertadores, entre os dias 5 a 21 de outubro.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou Arthur Elias como sucessor da sueca Pia Sundhage no comando da seleção feminina na última sexta-feira, dia 1º de setembro. O treinador de 42 anos fica no comando da equipe nacional até a Copa do Mundo de 2027, que pode ser sediada no Brasil. Em suas palavras, ele terá a missão de “recuperar o protagonismo da seleção” e “trazer resultados em curto prazo”, citando os Jogos Olímpicos de Paris, no próximo ano. A seleção feminina não tem amistosos marcados e o treinador usará o período para realizar treinamentos com o grupo na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

Arthur Elias se tornou o favorito para assumir o novo projeto da seleção feminina depois de construir um ciclo vitorioso no Corinthians. Contando o período da parceria do clube com o Osasco Audax, são 14 títulos em sete anos de trabalho. Antes, ele dirigiu o Nacional-AC e trabalhou como supervisor do futebol feminino e treinador do Associação Desportiva Centro Olímpico (Adeco), time pelo qual surpreendeu e conquistou o Campeonato Brasileiro de 2013, o primeiro como profissional.

A ligação de Arthur Elias com o Corinthians começou em 2016, quando foi contratado para treinar o Audax, time com o qual o clube alvinegro firmou parceria para cumprir requisitos do Profut – programa de auxílio no pagamento de dívidas ao governo – e, posteriormente, da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol). Os uniformes e o nome do time mudavam de acordo com a competição e a parceria deu frutos logo no primeiro ano, com o Audax conquistando a Copa do Brasil sobre o São José. A parceria rompeu fronteiras na temporada seguinte com o título da Libertadores, nos pênaltis, sobre o Colo-Colo, do Chile.

A parceira entre Audax e Corinthians foi encerrada em 2018, mas o trabalho promissor de Arthur Elias o levou a ser convidado pela diretoria corintiana para encabeçar o novo projeto próprio de futebol feminino no clube. O treinador então ajudou a construir uma hegemonia do futebol feminino do País. Foram quatro títulos de Campeonato Brasileiro (2018, 2020, 2021 e 2022), três Estaduais (2019, 2020 e 2021), duas Libertadores (2019 e 2021), duas Supercopas do Brasil (2022 e 2023) e uma Copa Paulista (2022).

Além de conquistas e prêmios individuais, Arthur Elias coleciona números importantes no Corinthians. Ele é o terceiro com mais jogos no futebol profissional do clube do Parque São Jorge, ficando atrás de Oswaldo Brandão e Tite, ambos da equipe masculina. O treinador é também o profissional que mais tempo ficou, de maneira seguida, no comando de um time de futebol profissional, mantendo-se no cargo por oito temporadas.

A CHANCE DO PENTA

Apesar de ainda ter compromissos com o Corinthians pela Libertadores após o fim do Brasileirão, a partida deste domingo será a última de Arthur Elias diante da torcida na Neo Química Arena antes de dar adeus ao clube. É possível afirmar que o Corinthians é o favorito para o duelo com a Ferroviária, que pode dar o penta brasileiro da categoria ao clube de Itaquera. A equipe alvinegra teve a melhor campanha da primeira fase, com 37 pontos (12 vitórias, um empate e duas derrotas). O time detém ainda o melhor ataque, com 53 gols, e a defesa menos vazada, com apenas oito gols sofridos.

Anima o torcedor corintiano o fato de o Corinthians ter vencido todas as partidas na Neo Química Arena com Arthur Elias à beira do gramado (16 vitórias, com 44 gols marcados e dez sofridos). Em contrapartida, a Ferroviária, maior campeã do Brasileirão feminino junto com o Kindermann, com dez títulos, nunca perdeu uma final da competição. Após o empate por 0 a 0 no jogo de ida, Arthur Elias comentou sobre sua expectativa para a finalíssima.

“Que seja um grande dia. Que eu consiga encerrar essa trajetória, dirigindo o Corinthians, com algo que representou muito. Foi uma equipe vencedora e vou trabalhar para conseguir alcançar esse objetivo junto com esse grupo fantástico de atletas que tenho.”

O campeão do Brasileirão Feminino vai receber R$ 1,2 milhão e o vice, R$ 600 mil. Segundo a CBF, os valores pagos pela entidade na edição deste ano são 20% maiores do que do ano passado, quando já houve um incremento de 550% no valor da quantia em relação ao ano anterior. Mesmo assim é muito longe do dinheiro pago no masculino, R$ 50 milhões.

