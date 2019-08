Arthur e Fati marcam pela 1ª vez, mas Barcelona apenas empata contra o Osasuna

Jogando fora de casa, o Barcelona não passou de um empate por 2 a 2 diante do Osasuna neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. A equipe catalã sofreu no primeiro tempo e melhorou na segunda etapa, com gols do volante brasileiro Arthur e do atacante Fati, mas acabou cedendo a igualdade a nove minutos do final.

Ainda sem o argentino Lionel Messi e o uruguaio Luis Suárez, ambos com lesão na panturrilha, mas podendo contar com o francês Antoine Griezmann no ataque, o atual campeão espanhol saiu perdendo na partida deste sábado no estádio El Sadar com um gol de Roberto Torres logo aos sete minutos de partida.

Apenas na etapa final a equipe de Ernesto Valverde conseguiu deixar um pouco de lado a apatia, por intermédio das entradas de Arthur e Fati. Os dois marcaram os gols que deixaram o time com a vantagem no marcador. O do brasileiro, por sinal, marcado aos 19 minutos, foi o seu primeiro em partidas oficiais pelo Barcelona.

Outro que brilhou no jogo foi o adolescente Ansu Fati, de apenas 16 anos. Natural de Guiné-Bissau e tratado como promessa do time catalão, aos seis minutos do segundo tempo ele marcou pela primeira vez em sua segunda partida – já havia entrado na goleada contra o Betis por 5 a 2 – como profissional, tornando-se o jogador mais jovem atleta a anotar um gol pelo Barcelona em um jogo do Campeonato Espanhol.

Tudo parecia se encaminhar para a segunda vitória em três rodadas da equipe catalã, até que aos 36 minutos de novo Roberto Torres, desta vez de pênalti, decretou o empate para os anfitriões, que com o resultado chegam aos cinco pontos. Com quatro, o Barcelona ainda permanece sem convencer no campeonato.

Na próxima rodada, que ocorre apenas em 14 de setembro, um sábado, devido às datas reservadas pela Fifa para as seleções nacionais, os catalães recebem o Valencia, enquanto que o Osasuna visita o Valladolid, no dia seguinte.