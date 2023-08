Arthur do Val leva soco no rosto em manifestação contra violência policial

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/08/2023 - 5:40 Compartilhe

O ex-deputado estadual Arthur do Val foi agredido na noite de quinta-feira, 3, durante uma manifestação em São Paulo contra a violência policial no Guarujá, no litoral do estado.

Ao lado de outros membros do MBL (Movimento Brasil Livre), o autointitulado “Mamãe Falei” levou um soco no rosto após questionar os manifestantes acerca da “comoção com bandidos”. Ele também foi chamado de “estuprador” pelos presentes, que lembraram que, em 2022, Do Val viajou à Ucrânia em meio à guerra e declarou que “as ucranianas são ‘fáceis’ porque são pobres”.

“Nem doeu, velho. Esse é o máximo que você consegue, irmão?”, questionou o ex-deputado inelegível pelos próximos sete anos, após ter sido agredido.

