Arthur começa no banco contra a Bolívia na abertura da Copa América

O técnico Tite declarou, durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (13), que o jogador Arthur está fora do time titular na partida contra a Bolívia, jogo de abertura da Copa América. O volante deve ficar como opção no banco de reservas.

“O Artur não vai iniciar porque ele não teve nenhum treino mais forte. Não vou ter a irresponsabilidade de colocá-lo”, disse o treinador.

Segundo o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, Arthur já iniciou o trabalho físico e respondeu bem. “Se sentiu seguro. Ele treinará junto com o grupo hoje e vamos ver como ele vai responder”, disse Lasmar.

Tite evitou falar em favoritos para a Copa América, mas destacou o Brasil, a Argentina, o Uruguai e a Colômbia como grandes equipes que podem conquistar o torneio.

Brasil joga contra a Bolívia nesta sexta-feira(14), no estádio Morumbi, em São Paulo, às 21h30.

Emerson

O médico Rodrigo Lasmar informou que o goleiro Emerson foi submetido a um exame de imagem, e foi constatada uma pequena lesão muscular que o deixará de fora do jogo desta sexta-feira. Emerson não treinou hoje e levará de cinco a sete dias para se recuperar.

Casemiro

Em entrevista coletiva antes do último treino da seleção, Casemiro disse que “é um sonho estar em uma competição tão importante quanto a Copa América no Brasil”. O volante destacou ainda que para ele, o jogo de abertura é ainda mais especial porque jogará no Morumbi, estádio do São Paulo, equipe que o revelou. “Aqui é uma casa para mim. É um clube que me fez crescer no futebol e como homem”, admitiu. Sobre a chance de conseguir fazer um gol no Morumbi, e pela seleção, ele disse que está tentando fazer isso, mas que seu trabalho principal “é dar equilíbrio para a equipe”. Segundo ele, as expectativas são grandes, principalmente porque o trabalho da seleção “foi muito bem feito na parte física e na parte técnica”. Para o jogador, a partida de amanhã será complicada. “A seleção da Bolívia está muito bem preparada, principalmente na parte defensiva”, analisou.

Neymar

Para Casemiro, o Brasil continua a ser um dos favoritos ao título, apesar da ausência do Neymar. “O Brasil, independente da competição que entrar, é favorito e é obrigado a jogar bem e a vencer. Mesmo sem Neymar, a principal estrela, continuamos muito fortes. É uma equipe sólida”, ressaltou. Tite elogiou o atacante, que foi cortado por causa de uma lesão no tornozelo, e lamentou a ausência do camisa 10. “Não gostaria nunca de não ter Neymar, um top 3 do mundo”, confessou. “Torço para que tenha saúde, luz, se recupere e as coisas sejam esclarecidas”, desejou Tite.