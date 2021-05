Arthur Chaves celebra a conquista do Catarinense em seu ano de estreia no profissional do Avaí Zagueiro está há nove anos no clube e realizou dois grandes sonhos em 2021

Estrear no profissional e conquistar seu primeiro título na categoria são dois dos grandes sonhos que todo jovem jogador de futebol almeja em seu início de carreira. Zagueiro cria da base do Avaí e que está no clube desde 2012, Arthur Chaves já pode ter o prazer de dizer que realizou ambos os sonhos. O atleta foi integrado ao elenco profissional no início desta temporada e fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Catarinense 2021.

– É uma felicidade enorme poder conquistar o primeiro título como profissional. Até cheguei a comentar com o Diogo Fernandes (coordenador das categorias de base) que todo o trabalho que foi feito desde o sub-11 finalmente estava dando grandes frutos. Agora espero poder continuar em busca do meu espaço em um grupo que é muito qualificado. Estou feliz com meu momento.

No Avaí desde 2012, Arthur Chaves é uma das grandes promessas do time catarinense da geração 2001. Desde o sub-11 o zagueiro é acostumado a ganhar títulos e vestir a tarja de capitão em todas as categorias que passou até o sub-20. Ao longo destes nove anos, Arthur Chaves já venceu 11 títulos, inclusive conquistando prêmios individuais como atleta revelação e de melhor defensor. Hoje o jogador de 20 anos atua pelas categorias sub-20, sub-23 e profissional e falou dos sentimentos de atuar pelas categorias de base do Avaí.

– É sempre bom saber que o clube investe e aposta na base, assim como o professor Claudinei que sempre está de olho nos jogadores mais novos. Com certeza o Guga e o Raphinha são inspirações para todos nós pois passaram por todos os processos que nós possamos aqui no Avaí, porém, em quem eu mais me espelho é no Gabriel Magalhães. Muito por ser zagueiro e por conseguir chegar e se destacar no futebol europeu, que é um dos sonhos sonhos que todo menino tem, assim como jogar na seleção – completou o zagueiro.

Arthur Chaves é uma das promessas e apostas do Avaí para a temporada 2021 e está integrado e relacionado para a estreia do time profissional na Série B do Campeonato Brasileiro. Já pelo sub-20, o defensor é titular na campanha azzurra durante a Copa do Brasil da categoria. O Avaí está nas semifinais da competição e eliminou o Palmeiras na fase anterior ao vencer o confronto por 1 a 0, no Estádio da Ressacada, e empatar no Allianz Parque em 1 a 1.

