Arthur Aguiar tatua nome de Maíra Cardi no peito; veja foto

Arthur Aguiar resolveu mostrar todo o amor que sente por sua esposa, Maíra Cardi. Durante a gravação do projeto audiovisual que está fazendo com a dupla sertaneja Matheus & Kauan e de Sorriso Maroto, que aconteceu na noite de terça-feira (24), o campeão do “BBB 21” exibiu uma tatuagem no peito com o nome da empresária.

Além de homenagear a esposa, Arthur também escreveu no pulso o nome da filha, Sophia, de 3 anos.





Vale lembrar que Maíra tatuou o nome do amado na costela em 2018.

Veja abaixo a tatuagem que Arthur Aguiar fez para Maíra Cardi: