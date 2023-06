Arthur Aguiar será pai pela segunda vez, diz colunista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2023 - 8:47 Compartilhe

Pai de Sophia, fruto do seu relacionamento com Maira Cardi, o ator Arthur Aguiar está à espera de seu segundo herdeiro, segundo a colunista Fabiola Reipert, do Balanço Geral, da Record TV.

Recentemente, logo após o Dia dos Namorados, o campeão do BBB 22 assumiu o romance com a empresária e futura mamãe, Jheny Santucci.

Antes de assumir o relacionamento, Arthur e Jheny haviam sido flagrados juntos em algumas ocasiões, como o show do cantor Gusttavo Lima e durante um evento da NBA, realizado em São Paulo.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias