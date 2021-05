Arthur Aguiar se machuca e não se apresenta em quadro do ‘Faustão’

O ator Arthur Aguiar não pôde se apresentar no quadro “Super Dança dos Famosos”, do “Domingão do Faustão“, por conta de um problema na coluna e uma contusão na costela, e irá disputar uma repescagem da atração.

Sua situação foi revelada pelo próprio Fausto Silva, neste domingo (30). Durante a apresentação dos participantes que iriam realizar sua performance, Faustão comunicou que o ator estava de fora por conta da contusão.

“Hoje nós teríamos aqui o Arthur Aguiar. Ele teve uma participação muito importante. Ele se dedicou tanto aos gloriosos ensaios que teve um problema na coluna motivado por uma contusão na costela. Por isso, Arthur Aguiar fica para a repescagem”, disse Faustão.

O ator disputaria contra Viviane Araújo e Paolla Oliveira por uma vaga na próxima fase da competição de dança, mas agora terá que aguardar por uma nova chance em uma repescagem.

Nas redes sociais, a bailarina Tati Scarletti, parceira de Arthur no quadro, tranquilizou os fãs do ator revelando que ele está bem.

“Hoje seria o grande dia da minha apresentação com o Arthur. Graças a Deus não foi nada grave, ele já está se recuperando, já está bem”, disse a bailarina.

