Arthur Aguiar se impressiona ao descobrir ‘segredo’ da namorada: ‘Estou chocado’

Arthur Aguiar assumiu recentemente o namoro com a empresária Jheny Santucci. No entanto, só nesta segunda-feira, 3, o ator descobriu um “segredo” da amada, que o impressionou bastante e, por isso, ele fez questão de compartilhar com os seguidores do Instagram.

Na sala de casa, Arthur e Jheny assistiam alguns clipes musicais da versão brasileira de “Rebelde” (2011), da Record TV, novela na qual ele era protagonista, quando o ator descobriu que a namorada era fã do grupo. “Estou chocado”, declarou ele, enquanto a empresária cantava o repertório da trama.

“Eu estou achando muito engraçado. Juro que descobri isso hoje. Estava vindo pra casa, lembrei de uma música, botei no carro e ela começou a cantar. E fiquei: ‘hmm, o que está acontecendo?'”, contou Arthur.

O casal, então, aproveitou o gosto em comum para fazer uma sessão nostalgia e se divertiu entoando as canções do grupo. Além de Arthur Aguiar, a versão brasileira de “Rebelde” tinha protagonismo de Chay Suede, Sophia Abrahão, Lua Blanco, Micael Borges e Mel Fronckowiak.

