Arthur Aguiar passa Natal com Maíra Cardi e levanta rumores: ‘Voltaram?’

O ex-BBB Arthur Aguiar apareceu acompanhado de Maíra Cardi e a filha do casal Sophia em foto publicada nas redes sociais no último sábado (24). O momento em família levantou suspeitas de uma possível reconciliação no relacionamento que terminou em outubro deste ano.





Em sua publicação, Maíra foi sucinta na legenda. “É sobre isso”, disse.

Arthur também postou em sua conta do Instagram fotos do momento. “Estamos passando na sua timeline pra desejar um feliz Natal! Que a sua noite seja linda e maravilhosa ao lado das pessoas que você ama!”, postou.

Nos comentários, alguns internautas especularam uma volta do casal. “Sua família é maravilhosa, se ainda não foi, desejo que seja restaurada”, disse um; “Voltaram? Casal ioiô”, disse outro.





Confira:

