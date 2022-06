Arthur Aguiar fala sobre vídeo polêmico com Paulo André: ‘Quem ganhou o BBB fui eu’

Arthur Aguiar fez uma série de vídeos em seus stories do Instagram nesta segunda-feira (27) para comentar sobre a polêmica envolvendo um vídeo no qual Paulo André aparece em um show enquanto cantam para o atleta: “Você ganhou o BBB e f*da-se o Arthur”.

O vídeo foi feito no último sábado (25), em um show da Cone Crew Diretoria, em Saquarema, no Rio de Janeiro, e o atleta aparece no palco enquanto os rappers fazem um improviso que provoca o campeão do “BBB22” Arthur Aguiar.





“Quero deixar um recado para vocês que gostam de mim: não vou fingir que não vi, não. Estou sabendo aí do que rolou do vídeo dos rappers que fizeram a rima, mas quero falar uma coisa aqui pra vocês e gostaria que vocês fizessem dessa forma. Não adianta vocês tentarem convencer essas outras pessoas, essa galera que esta falando aí, a galera da lacração da internet, galera que está fazendo rima… cara, deixa falar. As pessoas podem achar o que elas quiserem. Só tem uma pessoa que ganhou o BBB22 e essa pessoa que ganhou, ganhou graças a vocês, ao povo, às pessoas que votaram. Deixa as pessoas falarem, quem ganhou o BBB22 fui eu”, disse Arthur.

Paulo André, que durante o reality foi o participante com quem Arthur melhor se relacionou na casa, também usou suas redes sociais para dizer que ele não desmereceu a vitória do amigo, e que não tem controle sobre as atitudes de outras pessoas.

“Eu não tenho controle sobre a atitude e sobre o que outras pessoas fazem e falam, tenho controle apenas sobre mim! Eu NUNCA desmereci vitória de NINGUÉM!!!! Sou atleta e se tem uma coisa que eu aprendi de vdd é não desmerecer ninguém seja lá o que for, muito menos a VITÓRIA de outra pessoa! E parem de atacar a minha família, fiquem a vontade em me atacar e falarem o que quiserem sobre MIM, mas deixem minha família em paz!”, disse PA.