Arthur Aguiar fala sobre lesão durante ensaio do ‘Dança dos Famosos’

Nesta segunda-feira (31), Arthur Aguiar compartilhou alguns vídeos em seu story do Instagram tranquilizando os fãs por sua ausência na apresentação da “Dança dos Famosos” do último domingo (30). O ator contou que se machucou durante um ensaio e, por isso, não disputou a vaga na próxima etapa da competição contra Paolla Oliveira e Viviane Araújo.

“Tomei remédio. Estou com menos dor na coluna. Para quem não sabe, me machuquei no último ensaio. Acabei tirando algumas vértebras do lugar e acabei ficando muito tempo com elas fora do lugar”, começou. “A região foi inflamada, dolorida, o que me impossibilitou de participar da apresentação. Não teria condições. Agradeço o carinho e as mensagens! Daqui a pouco estou bem”, finalizou Arthur, que vai disputar a repescagem desta edição.

