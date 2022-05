Arthur Aguiar está cobrando um terço a menos do que Juliette, diz site

Arthur Aguiar, ganhador do Big Brother Brasil 22, não está conseguindo acompanhar o sucesso de Juliette, campeã da edição de 2021, na publicidade. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do Uol, o marido de Maíra Cardi estaria lucrando de três a quatro vezes menos do que Juliette.





O valor pedido pelo ex-Rebelde para uma sequência de três stories no Instagram é R$ 30 mil. Para uma postagem no feed, o custo mínimo é R$ 100 mil, com exceção para os polêmicos “sorteios de iPhone” — algo já realizado por Arthur, e criticado por internautas. Neste caso, o valor pode chegar a R$ 200 mil por se tratar de uma grande divulgação do nome, além da publicação de diversos vídeos curtos.

Juliette, quando deixou o “BBB 21”, além de ter se tornado um dos principais rostos da publicidade no Brasil — aparecendo em diversas marcas, inclusive quase todas patrocinadoras do reality show naquele ano — cobrava em média R$ 120 mil para uma sequência de três stories. As postagens da queridinha dos cactos na internet não saiam por menos de R$ 500 mil no feed.