Arthur Aguiar e Maira Cardi são vistos juntos pela primeira vez desde término em 2022

Tudo em família: na última sexta-feira (23), Arthur Aguiar e Maira Cardi mostraram que convivem em harmonia após o divórcio. Os dois foram vistos juntos publicamente pela primeira vez desde outubro de 2022, quando anunciaram a separação.

O flagra foi compartilhado no Instagram de Sophia Cardi Aguiar (4), filha do ex-casal. No vídeo, Maira Cardi aparece acompanhada do noivo, Thiago Nigro, e Arthur está agachado conversando com a menina. Confira:

Apesar de o campeão do BBB22 ter assumido um romance recentemente, sua nova namorada, Jheny Santucci, não apareceu nas filmagens.

Recentemente, a colunista Fabiola Reipert, do Balanço Geral, da Record TV, revelou que a empresária está grávida do segundo herdeiro de Arthur Aguiar. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada por ele ou por Jheny.

