Arthur Aguiar e Jheny Santucci estão à espera do primeiro filho do casal

O ator Arthur Aguiar, 34 anos, pegou os fãs de surpresa ao revelar que será papai pela segunda vez. Ele e a namorada Jheny Santucci, 23, anunciaram, nesta sexta-feira (15), que estão à espera do primeiro filho do casal.

Através de um vídeo publicado no Feed do Instagram, os novos papai e mamãe do pedaço apresentaram as primeiras imagens da gestação.

Arthur já é pai de Sophia, 4 anos, fruto de seu casamento com a influenciadora Maíra Cardi, 40, marcado por idas e vindas. O relacionamento chegou ao fim definitivamente em outubro do ano passado. Cardi acaba de se casar com Thiago Nigro, 32, conhecido como Primo Rico.

“Finalmente podemos dizer que estamos grávidos. Será que vem uma mini Jheny ou um mini Arthur? Nossa, foi muito difícil esperar até agora pra poder dividir isso com vocês”, começou ele na legenda da publicação.

“A gente queria esperar fazer todos os exames, ter certeza que estava tudo bem pra poder anunciar. Nosso bebê já tá com 20 semanas! A barriga já está crescendo, e o nosso bebê já tá começando a dar os primeiros chutes”, disse ele.

Arthur e Jheny Santucci apareceram juntos pela primeira vez em junho deste ano. A jovem é dona de um salão de beleza em São Paulo, tem 23 anos, e é natural de Vilha Velha (ES).

