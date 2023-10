Arthur Aguiar e Jheny Santucci anunciam o sexo do filho em chá revelação

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/10/2023 - 20:59 Para compartilhar:

Na tarde deste domingo, 22, aconteceu o chá revelação do segundo filho de Arthur Aguiar com Jheny Santucci. O ex-casal está à espera de um menino. A gravidez foi anunciada em setembro, pouco antes da influenciadora e o ator comunicarem o fim do relacionamento.

A celebração contou com a participação da família de Arthur e Santucci e foi realizado em um espaço aberto em meio à natureza. A revelação foi feita aos pais e convidados no salão: papéis azuis se espalharam pelo local e todos comemoram a chegada do bebê.

Nas redes sociais, o campeão do BBB 22 contou que apostava que teria um filho. “Acho que a minha cara e a da Jheny seria de choque se subisse menina. Todo mundo acha que é menino, não tem uma pessoa que acha que é menina”, disse.

Vale lembrar que Arthur Aguiar já é pai de Sophia, 4 anos, fruto de seu casamento com a empresária Maíra Cardi, 40.

