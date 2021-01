Arthur Aguiar diz querer reconquistar Mayra Cardi: “Recuperar minha família”

Arthur Aguiar usou suas redes sociais para falar do estado de saúde da ex-mulher, Mayra Cardi, que está com Covid-19. O ator confessou que está apreensivo e revelou que quer reconquistar a ex.

“Mayra, infelizmente, está com Covid. Pegou, provavelmente, em um voo ou alguma coisa do tipo, a gente não sabe o que aconteceu. Ela resolveu se isolar em uma casa, por responsabilidade, para não passar para a avó dela, ou para a Sophia e para ninguém. Eu estou bem preocupado, porque ela é do grupo de risco, ela tem bronquite e tudo mais e está sozinha. Então, se acontece alguma coisa em alguma momento, não tem ninguém para ajudar”, começou Arthur.

Mayra e Arthur romperam o casamento em julho do ano passado. A coach a acusou de ter vivido um relacionamento abusivo e que ele a traiu inúmeras vezes.

“Óbvio que quero recuperar essa mulher maravilhosa, que perdi para mim mesmo, recuperar minha família, e quero ter uma nova oportunidade, sim. Sei que pode ser contraditório para muitas pessoas, ‘pô, Arthur, depois de tudo’, mas quero muito, amo muito ela, me arrependo profundamente. Venho buscando minha evolução, minha transformação, meu desenvolvimento, não só para mim, para minha filha, para ela. Enfim,quero muito ir lá cuidar dela, estou muito preocupado”, continuou.

