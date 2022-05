Arthur Aguiar diz que vai se afastar das redes e agradece Maíra: ‘Leoa que me defendeu’

O campeão do “BBB22“, Arthur Aguiar, anunciou nesta segunda-feira (9), que ficará um tempo afastado das redes sociais para “esvaziar a cabeça e recarregar as energias”.





Em uma publicação com fotos ao lado da mulher, Maíra Cardi e da filha do casal, o ator e cantor disse que precisa de um tempo fora para ficar 100% com a família e aproveitar o máximo do tempo com elas.

“Não tem outra maneira de eu começar esse post a não ser agradecendo muito a cada um de vocês que torceram imensamente por mim durante todo o programa. O que vocês fizeram foi surreal, eu nunca vou esquecer. Eu tô muito grato a tudo que vem acontecendo na minha vida e todo o carinho que eu venho recebendo desde que eu saí da casa [do BBB]”, começou o ator.

Arthur aproveitou a publicação para agradecer Maíra por tê-lo defendido “com unhas e dentes” enquanto ele estava confinado no reality.

“Preciso agradecer muito a essa mulher, essa leoa que me defendeu com unhas e dentes aqui fora enquanto eu estava na casa e que por muitos momentos preferiu se machucar do que deixarem me machucar.

Ela largou todas as coisas dela pra cuidar de mim, das minhas coisas e que agora são nossas”, disse Arthur.