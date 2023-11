Arthur Aguiar comenta possibilidade de volta da banda Rebelde Brasil: ‘Seria incrível’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/11/2023 - 17:07 Para compartilhar:

O ano de 2023 foi marcado pela nostalgia dos anos 2000, com o retorno de RBD, NX Zero, Restart e Cine. Em meio a essa onda, o ator Arthur Aguiar, que fazia parte do elenco e banda da novela “Rebelde Brasil” (2011), na Record TV, disse estar sendo cobrado frequentemente pela volta do grupo, que era formado por ele, Sophia Abrahão, Lua Blanco, Micael Borges, Mel Fronckowiak e Chay Suede.

No Instagram, na última sexta-feira, 24, Arthur comentou o assunto: “Venho recebendo muitas mensagens sobre Rebelde. Muitas, muitas mesmo. Eu já falei isso várias vezes, mas vou falar de novo. Não é tão simples quanto vocês acham que é”.

O ator, então, listou alguns motivos que influenciam na possibilidade da volta da banda: “Depende de muitas coisas, inclusive, de todos quererem e isso é uma coisa que não está no meu domínio, como se dependesse só de mim. […] Depende de todo mundo querer porque eu acho que só faz sentido se todo mundo topar”.

Enquanto os demais integrantes não se posicionam sobre o assunto, Arthur já adiantou que adoraria a oportunidade. “Por mim, seria incrível, uma experiência incrível, sobrenatural poder viver isso novamente. Mas Micael teria que topar, o Chay, a Lua, a Sophia, a Mel, e cada um hoje está em um momento diferente da vida. Com outras prioridades… Então, eu acho muito difícil, a gente conseguir que todos os seis queiram participar agora. É complexo.”

“Eu amaria viver isso depois de 10 anos, ter a oportunidade de nós seis nos reunirmos e encontrarmos vocês. A gente nunca teve a pretensão de se comparar com o Rebelde mexicano”, finalizou.

