Arthur Aguiar atualiza fãs sobre estado de saúde de Mayra Cardi, internada com intoxicação alimentar

A musa fitness Mayra Cardi está internada com intoxicação alimentar. Para acompanha-la durante o tratamento, o ex-marido Arthur Aguiar passou a noite no hospital, e usou as redes sociais para falar com os seguidores sobre o estado de saúde dela.

“Antes que as pessoas se preocupem, ela [Mayra] está bem! Está medicada, não está sentindo dor agora, mas vai ficar tudo bem. Não sei se ela sai hoje, mas eu vim pra cá pra ficar com a Sophia porque a gente está sem babá”, começou ele, visivelmente abatido.

Mayra também usou o Instagram para falar do problema. “Eu comi um peixe cru… Eu acho que ele estava estragado. Estou com uma intoxicação, desde ontem estou mal. Mas a gente não tem tempo de ficar mal, ainda mais a gente que é mãe. Estou com calafrio, muito fraca. Não tem jeito”, contou.

