Arthur Aguiar assume romance com empresária

O amor está no ar para Arthur Aguiar: na última terça-feira (13), ele assumiu o relacionamento com a empresária Jheny Santucci. Nos stories do Instagram, o ex-BBB publicou uma foto da nova namorada se olhando no espelho. A postagem foi feita logo após o Dia dos Namorados.

Apesar de ainda não terem publicado uma foto juntos, os dois já foram vistos juntos em alguns eventos em São Paulo. A morena é dona de empreendimentos do ramo da beleza na capital paulista e tem como clientes Juliette e Juju Salimeni.

O campeão do “BBB22” estava solteiro desde outubro de 2022, quando anunciou o fim do casamento com Maira Cardi.

