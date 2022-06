Arthur Aguiar adia turnê para cuidar da saúde: ‘Estou muito triste’

Arthur Aguiar informou na sexta-feira, 3, o adiamento de uma turnê que faria este ano porque precisa cuidar da saúde. Ele passará por duas cirurgias, uma delas já inadiável pela condição agravada.

O artista descobriu que estava com uma hérnia inguinal na região do abdome antes mesmo de entrar no programa Big Brother Brasil 22, da TV Globo, mas preferiu participar do reality e fazer a cirurgia depois.





Ele contou que, após sair da casa, o quadro se agravou por causa da “rotina agitada e esforços físicos, fora e dentro da casa”. Mesmo assim, Aguiar optou por adiar mais uma vez a operação, porque a turnê já estava marcada.

“Comecei a ensaiar e, desde então, ela vem piorando muito, progressivamente”, disse ele. “A dor vem aumentando e eu vinha conversando com meu médico, tentando adiar a cirurgia o máximo possível, mas, infelizmente, com a piora rápida, ele pediu para eu operar antes da turnê porque uma complicação mais grave pode acontecer devido aos movimentos e esforços envolvidos em todo o processo, e a situação será infinitamente maior.”

Além da cirurgia da hérnia, o ator e cantor disse que fará um procedimento no nariz, “que também tem me atrapalhado a cantar e respirar ao dormir”. “Por esse motivo, é com dor no coração que comunico que, infelizmente, terei que adiar minha turnê”, completou.

Junto ao comunicado divulgado no Instagram, ele publicou um vídeo em que mostra a hérnia evidente no abdome. “Estou muito triste com isso, porque vocês sabem que essa turnê é um grande sonho.”