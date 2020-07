Arteta rasga elogios e espera manter Aubameyang no Arsenal Confira a entrevista de Mikel Arteta após a goleada do Arsenal sobre o Norwich por 4 a 0, válida pela 32ª rodada do Campeonato Inglês de 2019/20. O treinador espanhol fez questão de elogiar Aubameyang e disse que espera que o atleta siga nos Gunners.