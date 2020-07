Arteta pede e Arsenal vai atrás de Coutinho para próxima temporada Clube inglês pode esbarrar nos valores pedidos pelo Barcelona, uma vez que o clube catalão não irá aceitar trocas. Permanecer na equipe blaugrana também é opção

O Arsenal se apresenta como um firme candidato para tentar a contratação de Philippe Coutinho na próxima temporada e o jogador é um pedido de Mikel Arteta, entusiasta do brasileiro, como revelou o portal “Le10Sport”. No entanto, o Barcelona só aceita liberar o jogador por dinheiro, sem trocas, e o valor pedido é cerca de 80 milhões de euros (R$ 483 milhões).

Raúl Sanllehí, diretor de futebol dos Gunners, deve ser um dos principais articuladores da negociação, mas entende que a questão do preço do meia-atacante pode atrapalhar a operação. Entretanto, a boa relação do dirigente com Kia Joorabchian, empresário de Coutinho, pode facilitar o movimento.

O brasileiro quer voltar ao futebol inglês e além de Arsenal, Everton, Leicester e Newcastle também aparecem como interessados, mas correm por fora na disputa. As conversas devem acontecer nas próximas semanas, mas é improvável que ocorra um desfecho imediato. Coutinho segue com contrato no Bayern até o fim da Liga dos Campeões e os londrinos focam na Copa da Inglaterra.

Caso nenhuma oferta seja aceita pelos culés, Quique Setién também é outro admirador do futebol do ex-Liverpool e pode aproveitá-lo no plantel para a próxima temporada. O treinador, que não tem futuro garantido na equipe blaugrana, já expressou publicamente sua admiração por Coutinho e uma nova oportunidade pode pintar na Catalunha.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também