Arteta confirma que Arsenal continua no mercado em busca de reforços

O Arsenal não poupou esforços para reforçar o seu elenco para a temporada 2022/23, visto que o clube foi um dos que mais gastou na atual janela de transferências. Os Gunners trouxeram Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko, Matt Turner, Marquinhos e Fábio Vieira, totalizando 117 milhões de libras (R$736,8 milhões) em contratações.

Contudo, o técnico Mikel Arteta garantiu que a equipe ainda precisa ser reforçada. O comandante explicou os próximos passos do Arsenal no mercado, em entrevista após a vitória do time londrino por 6 a 0 sobre o Sevilla em amistoso disputado neste sábado.

– Ainda estamos esperando fazer algo a mais se o mercado permitir. Queremos obter o equilíbrio perfeito e planejamos o que queríamos desde o início. Se conseguirmos isso ou não é outra história, mas estou feliz com o que conseguimos até agora – declarou Arteta.

Reforçado, o Arsenal irá estrear na Premier League 2022/23 na próxima sexta-feira, dia 5 de agosto, contra o Crystal Palace, fora de casa, às 16h pelo horário de Brasília. Na última edição do campeonato, os Gunners terminaram na quinta colocação e ficaram de fora da Uefa Champions League.

