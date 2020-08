Arteris vai investir R$ 3,7 bi no Contorno Viário de Florianópolis

Depois de conquistar um reequilíbrio econômico-financeiro junto à Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), a Arteris vai investir um total de R$ 3,7 bilhões até 2023 na construção do Contorno Viário de Florianópolis. O objetivo da obra é desviar o tráfego de longa distância do eixo principal da BR-101/SC, administrada pela concessionária Arteris Litoral Sul. O reequilíbrio concedido pela ANTT possui valor de cerca de R$ 1 bilhão.

O Contorno de Florianópolis será um corredor expresso de 50 km, com pista dupla, seis acessos por trevos, quatro túneis, sete pontes e mais de 20 passagens em desnível. A Arteris possui trabalhos nos 36 km já aprovados pela ANTT para o projeto e aguardava autorização para atuar nos 14km remanescentes, o que foi concedido nesta terça-feira.

Segundo a Arteris, o reequilíbrio econômico-financeiro se fez necessário para adaptar o projeto original do trecho Sul A do Contorno à atual realidade da região metropolitana de Florianópolis, cujo crescimento da área urbana demandou a alteração do traçado para segmentos de menor impacto socioambiental.

Além de aprovar o início das obras no trecho Sul A do Contorno, a agência reguladora também autorizou a abertura de 11,6 quilômetros de 3ª faixa na BR-101/SC, na região de Palhoça, assim como a construção da ponte marginal sul no rio Camboriú. “Ambos os projetos não estavam previstos no contrato de concessão da Arteris Litoral Sul e são importantes para a mobilidade e o fluxo turístico na BR-101/SC”, diz a empresa, em nota.

Com aprovação do reequilíbrio pela ANTT, a tarifa básica de pedágio na Arteris Litoral Sul subirá de R$ 2,70 para R$ 3,90, com validade a partir do dia 8.

A Litoral Sul é responsável pela administração do trecho conhecido como Corredor do Mercosul, que compreende o Contorno Leste de Curitiba (BR-116), a BR-376 e a BR-101 e?o Contorno de Florianópolis, fazendo a ligação da capital paranaense ao município de Palhoça, no estado de Santa Catarina. O trecho engloba 23 municípios em sua malha viária e tem 356,6 quilômetros de extensão.

“O compromisso da Arteris é contribuir com o desenvolvimento do setor de infraestrutura do País, sendo que já foram investidos mais de R$ 23 bilhões na construção e modernização de nossas rodovias desde 2008”, disse Andre Dorf, presidente da Arteris, que emendou: “A obra do Contorno será de extrema relevância para alavancar a economia brasileira, com a geração de empregos e dinamização de negócios, contribuindo para o crescimento do País no cenário atual”.

Veja também