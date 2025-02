Arte contemporânea: 4ª edição do Radar une artistas, entusiastas e colecionadores

De 12 a 15 de março acontece na região central de São Paulo a 4ª edição do evento Radar de arte contemporânea, idealizado pelo trio de artistas Daniela Schiller, Flavia Renault e Mariana Porto, com intuito de fomentar o mercado de forma independente, ao conceber a mostra como um veículo agregador e transformador para entusiastas, colecionadores iniciantes e tradicionais. O evento reunirá mais de 50 artistas que ocuparão três andares de um antigo prédio de 900m2 da Rua da Consolação, que durante anos foi o Shopping da Iluminação.

Nesta edição, a Radar recebe orientação artística da pesquisadora, curadora e consultora em artes visuais, Julie Belfer Sarian, que soma sua expertise e olhar apurado ao das três sócias da mostra para apresentarem uma seleção de obras bastante diversificada numa montagem “fora do padrão”, como atesta Mariana Porto. De fácil acesso e orientação, em um ambiente informal, porém muito profissional, a quarta edição da Radar vem com um testemunho contemporâneo de abrir as portas para um público ávido em conhecer o que está sendo produzido por artistas em diferentes trajetórias e fases, como Ulysses Bôscolo, Maria Luiza Mazzetto, Carlos Nunes, Vivian Kass entre muitos outros.

A escolha do local para a realização do Radar é sempre um desafio para as organizadoras. Normalmente, a preferência são lugares abandonados para serem reinventados, re-ocupados. “Por ser um evento cultural de curta duração, queremos que sejam dias que pulsam vida, arte e encontros profícuos”, atesta Mariana. O antigo Shopping da Iluminação, fechado há três anos, traz a coincidência de pertencer a família do artista visual Marcelo Krasilcic (@marcelokrasilcic), radicado em Nova York desde a década de 90. “Assim que apresentamos a proposta da instalação da Radar no imóvel, ele se encantou pela sinergia com sua trajetória”, declara Mariana.

“Minha família construiu o prédio e meus pais trabalharam nele por mais de 50 anos. Primeiro como loja de móveis e decoração. Nos últimos 20 anos, transformaram o prédio em um shopping de iluminação que era referência pelo amplo estoque de todos os estilos. A ideia é reformar o prédio esse ano para ateliês de arte” conta Marcelo Krasilcic.

Música e gastronomia

Com apresentações musicais ao longo do evento, os visitantes contarão com ambientes lounges, restaurante com cenografia assinada por Patricia Faragone e Caio Morbin, bar para drinks, além da participação de alguns serviços que acompanham o segmento das artes, como uma molduraria especializada em restauro, sugestões de montagem e acabamento para as obras que forem adquiridas. O valor das obras pode variar de 500 a 30 mil reais.

Serviço

Radar – 4ª Edição

Quando: de 12 a 15 de março (quarta a sábado das 11 às 20:30)

Abertura: quarta-feira, dia 12/03, às 16h

Onde: Antigo Shopping da Iluminação I Rua da Consolação, 2037| São Paulo, SP

Entrada gratuita