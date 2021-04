Arsesp autoriza reajuste em tarifa da Sabesp, eleva base de ativos regulatórios

SÃO PAULO (Reuters) – A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo autorizou revisão tarifária da Sabesp, com tarifa de 5,1251 reais por metro cúbico para 2021, segundo comunicado da companhia saneamento nesta sexta-feira.

A tarifa média máxima a ser vigente a partir de maio de 2020 ficou acima do preço da fase preliminar do processo de 3ª revisão tarifária, de 4,8413 reais.

“Notamos que tais valores finais correspondem a um aumento tarifário significativo da ordem de 2 dígitos”, destacaram analistas da XP Investimentos em comentários a clientes.

Eles ressaltaram, contudo, que a base de comparação com as tarifas vigentes não seja trivial devido à alteração da estrutura tarifária da companhia e à exclusão do PIS/Cofins dos cálculos na nova metodologia.

Para mais detalhes, clique aqui: (https://bit.ly/3s6VDEi)

De acordo com as deliberações da Arsesp, a base regulatória de ativos líquida (RAB) foi calculara em 55,89 bilhões de reais a preços de outubro de 2020. (https://bit.ly/3mx2JRr)

“Temos uma visão positiva dos termos finais apresentados para a 3ª revisão tarifária da Sabesp, e acreditamos que o mercado deverá ter uma reação positiva”, afirmou a XP, que tem recomendação neutra para a ação, com preço-alvo de 50 reais.

(Por Paula Arend Laier)

