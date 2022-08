Arsenal x Leicester: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Parceria Lance & IstoÉ 12/08/2022 - 11:41 Compartilhe

O Arsenal recebe o Leicester neste sábado, às 11h (horário de Brasília), pela Premier League. Os Gunners estrearam com vitória no Campeonato Inglês, enquanto o Leicester sofreu com um balde de água fria no último fim de semana.

DURO ADVERSÁRIO

– Nós jogamos apenas um jogo competitivo. Eles tiveram alguns bons jogos. É um elenco muito forte com um treinador e uma comissão técnica que faz um trabalho fantástico e possuem grande experiência na liga. É sempre duro enfrentá-los – disse Mikel Arteta, técnico do Arsenal.

BALDE DE ÁGUA FRIA

Enquanto o Arsenal estreou com boa vitória sobre o Crystal Palace fora de casa, o Leicester vacilou e empatou com o Brentford, no King Power Stadium. Após abrir 2 a 0, os Foxes levaram o empate no fim do jogo e chegam para a 2ª rodada abatidos.

FICHA TÉCNICA:

Arsenal x Leicester

Data e horário: 13/8/2022, às 11h (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

Onde assistir: ESPN e Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

Ramsdale; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Xhaka e Partey; Saka, Odegaard e Martinelli; Gabriel Jesus

Desfalques: Nenhum

LEICESTER (Técnico: Brendan Rodgers)

Ward; Fofana, Amartey e Evans; Castagne, Ndidi, Tielemans e Justin; Maddison e Dewsbury-Hall; Vardy

Desfalques: Ricardo Pereira, Harvey Barnes e Ryan Bertrand (machucados)

