Arsenal vira clássico diante do Tottenham e fica a quatro pontos do líder Liverpool no Inglês

O Arsenal retomou a segunda colocação do Campeonato Inglês ao superar o alto número de desfalques e o arquirrival Tottenham no clássico de Londres, em virada por 2 a 1, no Emirates Stadium, nesta quarta-feira. O zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães deixou sua marca e a distância para o Liverpool reduziu a quatro pontos (47 a 43).

Em seu primeiro jogo sem o atacante brasileiro Gabriel Jesus, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e passará por cirurgia, o Arsenal entrou em campo com Sterling entre os titulares e disposto a reduzir a distância para o líder Liverpool. Para isso, tinha de encerrar pequeno jejum de três jogos sem triunfo.

Com o Emirates Stadium lotado, a ordem de Mikel Arteta era explorar o mau momento do Tottenham no Inglês – iniciou a jornada no 12º lugar, com apenas 24 pontos. O treinador do time londrino botou sua remendada equipe – também não teve Saka, Calafiori, Nwaneri, Ben White e Tomiyasu – no campo ofensivo para tentar reduzir a distância na frente para “somente” quatro pontos após o Liverpool empatar com o Nottingham Forest na terça-feira (1 a 1).

E o começo do jogo do Arsenal foi avassalador, com os 10 nomes de linha da risca do meio-campo para frente e por vezes até seis peças aparecendo ao mesmo tempo na área. Trossard, Havertz e Sterling eram os atacantes responsáveis pelos gols, com o brasileiro Martinelli na reserva.

O sufoco imenso, contudo, não resultou no gol rápido previsto e o Tottenham, aos poucos, começou a sair de trás. Kulusevski teve oportunidade e quase colocou os visitantes em vantagem. Raya salvou. Coube ao sul-coreano Son “calar” o estádio. Bola mal afastada após cobrança de escanteio, o atacante bate de primeira, conta com desvio em Partey e comemora pedindo “silêncio” com o indicador na boca.

Autor do gol da vitória magra do primeiro turno na casa do Tottenham, o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães mostrou que adora ser carrasco do arquirrival ao empatar o duelo, de cabeça. O defensor apareceu na área para mandar às redes, antes do intervalo. A igualdade veio em lance com erro da arbitragem, que anotou escanteio em lance no qual a bola bateu em Trossard antes de sair.

A virada veio no fim do primeiro tempo após roubada no meio. Trossard bateu forte da entrada da área, o goleiro até tocou na bola, mas não evitou o segundo gol. O belga “rebateu” a provocação de Son com mãos nas orelhas pedindo “gritos” da torcida local e também cutucando os visitantes.

O começo do segundo tempo foi mais aberto e com o Arsenal novamente proporcionando perigo. Em saída errada da defesa, Sterling teve boa chance, mas acabou interceptado. Martinelli entrou e deixou o time “ligado” no clássico.

Mesmo repetindo a pressão gigante da etapa inicial, faltava o capricho na hora de anotar novo gol que daria “alívio” no clássico. O goleiro Kinsky fez até defesa no susto, ao levar bolada no peito e evitar o terceiro do Arsenal.

Os minutos finais foram de pressão do Tottenham. Pedro Porro por pouco não empatou. O Arsenal se retraiu e conseguiu segurar um importante triunfo. A festa foi gigante. Jogadores se ajoelharam ou deitaram no gramado enquanto Arteta abraçava forte seus integrantes da comissão técnica.

Em outros jogos desta quarta-feira, o Newcastle passou com facilidade sobre o Wolverhampton, por 3 a 0, gols de Isak, duas vezes, e Anthony Gordon. O Everton perdeu em casa do Aston Villa por 1 a 0, gol de Watkins. Já o Crystal Palace fez 2 a 0 em visita ao Leicester com Mateta e Guéhi.