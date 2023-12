Arsenal vence Wolves (2-1) e se consolida na liderança da Premier; Newcastle bate Manchester United

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/12/2023 - 20:03 Para compartilhar:

O Arsenal garantiu sua permanência na liderança da Premier League por mais uma rodada depois de vencer neste sábado (2) o Wolverhampton (2-1), em Londres, sua 10ª vitória em 14 jogos, que permite aos ‘Gunners’ abrir quatro pontos de vantagem em relação ao seu perseguidor mais próximo, o Manchester City, que visita o Tottenham no domingo.

A outra equipe de Manchester, o United (7º), perdeu por 1 a 0 em sua visita ao Newcastle que o ultrapassou na tabela e agora está colado na zoande classificação para a Liga dos Campeões, em quinto.

Os ‘Gunners’ mostram que ainda têm reservas de energia três dias depois da goleada infligida ao Lens (6-0) na Liga dos Campeões. E assim como contra os franceses, não demoraram muito para abrir o placar.

Bukayo Saka colocou a equipe do técnico Mikel Arteta na frente aos 6 minutos, marcando o 100º gol do Arsenal em 2023, segundo o portal de estatísticas Opta, e depois o capitão norueguês Martin Odegaard aumentou a vantagem após uma grande jogada de Oleksandr Zinchenko com Gabriel Jesus (13′).

– ‘Cometemos um erro e eles aproveitaram’ –

Mas a partir desse momento, os donos da casa tiveram dificuldade para consolidar o domínio e os Wolves, que ocupa o 13º lugar da tabela, fizeram com que a torcida no Emirates suasse frio ao chegar a um gol por meio do brasileiro Matheus Cunha (86′).

“O futebol não é perfeito, mas estou muito feliz com a forma como jogamos”, disse Arteta à BBC. “Deveria ter sido um resultado muito mais elástico. Cometemos um erro e eles aproveitaram a oportunidade”, explicou o treinador basco.

Após 14 jogos disputados na Premier League, o Arsenal soma 33 pontos (10 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota) e continua sendo a melhor defesa do campeonato, com 11 gols sofridos, os mesmos do Liverpool, que receberá o Fulham no domingo.

O Manchester City não terá um duelo fácil contra o Tottenham (5º) também no domingo, no Etihad, a quem precisa vencer para seguir os passos do até agora sólido Arsenal.

– Gordon marca e Newcastle vence United –

No último jogo deste sábado, o Newcastle foi recompensado pela sua incansável iniciativa no ataque, diante de um Manchester United sem criatividade, a quem venceu por 1 a 0 com um gol de Anthony Gordon.

Gordon finalizou um cruzamento da segunda trave de Kieran Trippier (55′), que já havia executado com maestria uma cobrança de falta direta em que a bola explodiu no travessão do gol de André Onana (39′).

O United só pareceu acelerar na reta final do jogo, quando o zagueiro-central Harry Maguire conseguiu balançar as redes, mas o seu gol foi anulado por impedimento (89′).

“Eu não poderia estar mais feliz com os jogadores esta noite”, comemorou o técnico Eddie Howe depois de sua equipe somar sete pontos em três jogos em uma semana contra Chelsea, Paris Saint-Germain e United.

Também neste sábado, o recém-promovido Burnley obteve a primeira vitória da temporada em casa na Premier, ao impor uma goleada de 5 a 0 sobre o Sheffield United (19º), após não ter somado um único ponto nos sete jogos anteriores em Turf Moor com um retrospecto de 20 gols contra e apenas 5 a favor.

A goleada começou a tomar forma aos 15 segundos de jogo, com o gol mais rápido da temporada, marcado por Jay Rodriguez.

Com esta primeira vitória diante dos seus torcedores, os “Clarets’ de Vincent Kompany cederam o último lugar ao Everton (que visita o Nottingham neste sábado) e ficam no 18º lugar, a dois pontos do Luton, o primeiro fora da zona de rebaixamento, que foi derrotado por 3 a 1 neste sábado pelo Brentford fora de casa.





As perspectivas de chegar às festividades de fim de ano fora da zona de rebaixamento são animadoras para o Burnley, já que Luton receberá Arsenal e Manchester City nas próximas duas rodadas em seu pequeno estádio de Kenilworth Road.

— Jogos da 14ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sábado:

Brentford – Luton Town 3 – 1

Burnley – Sheffield United 5 – 0

Arsenal – Wolverhampton 2 – 1

Nottingham – Everton 0 – 1

Newcastle – Manchester United 1 – 0

– Domingo:

(11h00) West Ham – Crystal Palace

Chelsea – Brighton

AFC Bournemouth – Aston Villa





Liverpool – Fulham

(13h30) Manchester City – Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 33 14 10 3 1 29 11 18

2. Manchester City 29 13 9 2 2 33 13 20

3. Liverpool 28 13 8 4 1 28 11 17

4. Aston Villa 28 13 9 1 3 31 18 13

5. Newcastle 26 14 8 2 4 32 14 18

6. Tottenham 26 13 8 2 3 25 17 8

7. Manchester United 24 14 8 0 6 16 17 -1

8. Brighton 22 13 6 4 3 28 23 5

9. West Ham 20 13 6 2 5 23 23 0

10. Brentford 19 14 5 4 5 22 19 3

11. Chelsea 16 13 4 4 5 22 20 2

12. Crystal Palace 15 13 4 3 6 13 18 -5

13. Wolverhampton 15 14 4 3 7 19 25 -6

14. Fulham 15 13 4 3 6 13 22 -9

15. Nottingham 13 14 3 4 7 16 22 -6

16. AFC Bournemouth 12 13 3 3 7 14 28 -14

17. Luton Town 9 14 2 3 9 13 26 -13

18. Everton 7 14 5 2 7 15 20 -5

19. Burnley 7 14 2 1 11 15 32 -17

20. Sheffield United 5 14 1 2 11 11 39 -28

