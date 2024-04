Arsenal vence Wolverhampton (2-0) e recupera liderança da Premier League

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/04/2024 - 18:20 Para compartilhar:

O Arsenal venceu neste sábado por 2 a 0 em sua visita ao Wolverhampton e assumiu a liderança da Premier League ao ultrapassar o Manchester City, que tem um jogo a menos por ter disputado, e vencido, a semifinal da Copa da Inglaterra neste fim de semana contra o Chelsea (1-0).

Depois de ter sido eliminado, na quarta-feira, nas quartas de final da Liga dos Campeões, o time comandado pelo técnico espanhol Mikel Arteta conquistou valiosos três pontos nesta 33ª rodada do campeonato inglês.

Os ‘Gunners’ conquistaram a vitória graças a um gol quase no intervalo do belga Leandro Trossard (45′) e outro do norueguês Martin Odegaard no segundo tempo, nos acréscimos (90’+5).

Com esta vitória, o Arsenal tem agora 74 pontos e ultrapassa o Manchester City (73, mas com um jogo a menos) e o Liverpool (71), que enfrenta no domingo o Fulham e pode se tornar co-líder se vencer.

O Arsenal quebra uma sequência de maus resultados após três jogos sem vitória, dois dos quais significaram a eliminação na Liga dos Campeões diante do Bayern de Munique (2-2 na ida e 1-0 na volta).

— Jogos da 34ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Sheffield United – Burnley 1 – 4

Luton Town – Brentford 1 – 5

Wolverhampton – Arsenal 0 – 2

– Domingo:

(09h30) Everton – Nottingham

(11h00) Crystal Palace – West Ham

Aston Villa – AFC Bournemouth

(12h30) Fulham – Liverpool

– Terça-feira:

(16h00) Tottenham – Manchester City

– Quarta-feira:

(15h45) Brighton – Chelsea

(16h00) Manchester United – Newcastle

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 74 33 23 5 5 77 26 51

2. Manchester City 73 32 22 7 3 76 32 44

3. Liverpool 71 32 21 8 3 72 31 41

4. Aston Villa 63 33 19 6 8 68 49 19

5. Tottenham 60 32 18 6 8 65 49 16

6. Newcastle 50 32 15 5 12 69 52 17

7. Manchester United 50 32 15 5 12 47 48 -1

8. West Ham 48 33 13 9 11 52 58 -6

9. Chelsea 47 31 13 8 10 61 52 9

10. Brighton 44 32 11 11 10 52 50 2

11. Wolverhampton 43 33 12 7 14 46 53 -7

12. Fulham 42 33 12 6 15 49 51 -2

13. AFC Bournemouth 42 32 11 9 12 47 57 -10

14. Brentford 35 34 9 8 17 52 59 -7

15. Crystal Palace 33 32 8 9 15 37 54 -17

16. Everton 27 32 9 8 15 32 48 -16

17. Nottingham 26 33 7 9 17 42 58 -16

18. Luton Town 25 34 6 7 21 47 75 -28

19. Burnley 23 34 5 8 21 37 69 -32

20. Sheffield United 16 33 3 7 23 31 88 -57

./bds/jta/fbx/eb/iga/aam