Arsenal vence West Ham de virada (3-1) e segue líder da Premier; Newcastle bate Leicester e é 2º

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/12/2022 - 19:51 Compartilhe

O Arsenal venceu de virada (3-1) o derby de Londres contra o West Ham e se manteve na liderança da Premier League no tradicional ‘Boxing Day’ de Natal, no qual o Newcastle venceu o Leicester por 3 a 0 e ocupa o segundo lugar na classificação.





Na volta do campeonato inglês após a pausa de 40 dias provocada pela Copa do Mundo do Catar, os estádios ingleses voltaram a ficar cheios neste tradicional evento do calendário, apesar de uma greve inédita há décadas em alguns setores do transporte público.

No último jogo desta segunda-feira, a equipe comandada pelo espanhol Mikel Arteta fez um grande segundo tempo em que reagiu após sofrer o gol dos ‘Hammers’, um pênalti convertido pelo argelino Saïd Benrahma (28).

Bukayo Saka (53), o brasileiro Gabriel Martinelli (58) e Edward Nketiah (69), três das jovens promessas do time londrino (os dois primeiros têm 21 anos e o terceiro 23), foram os autores dos gols da virada.





Com esta vitória, o Arsenal chega aos 40 pontos e tem 7 a mais que o Newcastle, que agora é vice-líder, à frente do Manchester City (32), que joga na quarta-feira contra o Leeds (15º).

O Newcastle, que desde a temporada passada pertence a um fundo saudita, continua a sua regular campanha no campeonato e em apenas meia hora resolveu o duelo fora de casa contra o Leicester, com gols do neozelandês Chris Woods (aos 3 minutos, de pênalti), do paraguaio Miguel Almirón (7) e do brasileiro Joelinton (32).

Foi a décima vitória consecutiva do Newcastle contando todas as competições e o time tem a ambição de conquistar uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada.

Longe da luta pelo título, após seu mau início de temporada, o Liverpool continua se recuperando no campeonato e já é o sexto com 25 pontos, depois de vencer o Aston Villa fora de casa.

Mohamed Salah (5), Virgil van Dick (37) e Stefan Bajcetik (81) marcaram para os ‘Reds’, enquanto o Villa diminuiu com Ollie Watkins (59).

Com esta vitória, o time de Jürgen Klopp fica a cinco pontos da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, fechada pelo Tottenham (4º), que hoje empatou em 2 a 2 com o Brentford, depois de sair perdendo por 2 a 0.





O alemão Vitaly Janelt (15) e o inglês Ivan Toney (54) colocaram na frente o Brentford, que chegaria à sua quinta vitória na competição, mas Harry Kane (64) e o dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg (71) empataram para os ‘Spurs’.

Ao balançar as redes hoje, Kane chegou ao seu décimo gol marcado em jogos de ‘Boxing Day’, mais do que qualquer outro jogador da Premier League. Ele também marcou em todas as suas sete aparições nesse tradicional dia do Campeonato Inglês. Nesta temporada, o atacante soma 13 gols, superado apenas pelo norueguês Erling Haaland (18), do Manchester City.

Também nesta segunda-feira, o ex-técnico da seleção espanhola Julen Lopetegui estreou no comando do Wolverhampton (18º) e tirou o time da lanterna da competição com uma importante vitória na casa do Everton (17º) por 2 a 1.

O colombiano Yerry Mina colocou os anfitriões na frente (7), mas os ‘Wolves’ empataram com o português Daniel Podence (22) e chegaram à virada nos acréscimos com um gol do argelino Rayan Ait-Nouri (90+5).

O novo lanterna da Premier League é o Southampton, que perdeu em casa por 3 a 1 para o surpreendente Brighton (6º), enquanto o Fulham (8º) conseguiu um contundente 3 a 0 fora de casa sobre o Crystal Palace (11º).

— Jogos da 17ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Segunda-feira:

Brentford – Tottenham 2 – 2

Southampton – Brighton 1 – 3

Crystal Palace – Fulham 0 – 3

Everton – Wolverhampton 1 – 2

Leicester – Newcastle 0 – 3

Aston Villa – Liverpool 1 – 3

Arsenal – West Ham 3 – 1

– Terça-feira:





(14h30) Chelsea – Bournemouth

(17h00) Manchester United – Nottingham

– Quarta-feira:

(17h00) Leeds – Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 40 15 13 1 1 36 12 24

2. Newcastle 33 16 9 6 1 32 11 21

3. Manchester City 32 14 10 2 2 40 14 26

4. Tottenham 30 16 9 3 4 33 23 10

5. Manchester United 26 14 8 2 4 20 20 0

6. Liverpool 25 15 7 4 4 31 18 13

7. Brighton 24 15 7 3 5 26 20 6

8. Fulham 22 16 6 4 6 27 26 1

9. Chelsea 21 14 6 3 5 17 17 0

10. Brentford 20 16 4 8 4 25 27 -2

11. Crystal Palace 19 15 5 4 6 15 21 -6

12. Aston Villa 18 16 5 3 8 17 25 -8

13. Leicester 17 16 5 2 9 25 28 -3

14. AFC Bournemouth 16 15 4 4 7 18 32 -14

15. Leeds 15 14 4 3 7 22 26 -4

16. West Ham 14 16 4 2 10 13 20 -7

17. Everton 14 16 3 5 8 12 19 -7

18. Wolverhampton 13 16 3 4 9 10 25 -15

19. Nottingham 13 15 3 4 8 11 30 -19

20. Southampton 12 16 3 3 10 14 30 -16

./bds/dam/cb/aam

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias