Arsenal vence o Leeds, mas segue no meio da tabela do Inglês

Neste domingo, o Arsenal recebeu o Leeds United no Emirates Stadium em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. Dentro de campo, foi vista uma grande partida, que terminou com vitória por 4 a 2 para o Arsenal. A equipe da casa marcou três vezes com Aubameyang e uma com Bellerín, enquanto o Leeds descontou com Pascal Struijk e Hélder Costa.

AUBA GOLEADOR

O grande nome da primeira etapa foi, sem dúvidas, Pierre-Emerick Aubameyang. Já no início da partida, o gabonês recebeu de Xhaka para marcar. Próximo ao final dos primeiros 45 minutos, Auba, em cobrança de pênalti, fez mais um gol.

BELLERÍN COMO ATACANTE

​Após o segundo gol de Aubameyang, o Arsenal, que já tinha o controle da partida e um resultado seguro para si, não deixou de atacar, e partiu para a pressão contra o Leeds. Em jogada trabalhada na área, Dani Ceballos achou o passe para Hector Bellerín, lateral direito que jogou com um centroavante para marcar o terceiro do Arsenal.

GOLEADA

Nos primeiros dois minutos da segunda etapa da partida, a goleada se concretizou. Saka finalizou, a defesa do Leeds bloqueou e tentou sair, mas a pressão do Arsenal funcionou, com a bola chegando até Emile Smith Rowe, que cruzou para o hat-trick de Aubameyang.

LEEDS DIMINUI

Com uma goleada de quatro gols, o Leeds sabia da dificuldade de empatar o jogo na segunda etapa, mas marcou ainda assim. O primeiro veio de Pascal Struijk após assistência de Raphinha, enquanto o segundo saiu de Hélder Costa com assistência de Tyler Roberts.

SEQUÊNCIA

O Arsenal enfrenta, às 17h (de Brasília) desta quinta-feira, o Benfica pela partida de ida da primeira fase de mata-mata da Europa League. O Leeds, por sua vez, enfrenta o Wolverhampton, às 17h (de Brasília) desta sexta-feira, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Inglês.

