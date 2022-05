Arsenal vence o Leeds e se aproxima de retorno à Champions League Gunners vencem por 2 a 0, com gols de Nketiah, e ampliam diferença para o Tottenham, atual quinto colocado da Premier League





O período de quatro anos do Arsenal fora da Champions League está próximo de terminar. Na manhã deste domingo, os Gunners venceram o Leeds por 2 a 0 e se aproximaram da tão esperada vaga na competição europeia. Edward Nketiah marcou os dois gols da vitória, em partida válida pela 36ª rodada da Premier League.

+ Corinthians não se anima por Cavani, Barcelona acerta com lateral, Botafogo perto de Zahavi… O Dia do Mercado!



OLHO NA TABELA

Com o resultado, o Arsenal chegou aos 66 pontos e aumentou a vantagem para o quinto colocado Tottenham, que empatou com o Liverpool e tem 62. O Leeds, por sua vez, desperdiçou a chance de sair da zona de rebaixamento. A três jogos do fim do campeonato, a equipe segue na 18ª posição, com 34 pontos.

INÍCIO AVASSALADOR

Sem deixar brechas para surpresas, o Arsenal provou seu favoritismo desde o início da partida. Aos 10 minutos de jogo, o placar já apontava 2 a 0, com dois gols de Nketiah. Sem finalizar uma única vez sequer no primeiro tempo, o Leeds viu a situação piorar ainda mais aos 27 minutos, quando Ayling foi expulso após falta violenta e revisão do VAR.

+ Título, vagas, rebaixamento: simules as rodadas finais do Inglês



ARSENAL PRESSIONA, MAS…

Na etapa final, o Arsenal manteve a postura dominante, mas foi o Leeds quem balançou as redes. Em uma das duas finalizações da equipe na partida, o zagueiro Llorente aproveitou a jogada de escanteio para completar para as redes na pequena área. O gol, no entanto, não mudou o cenário da partida, que terminou com o Arsenal mais próximo do terceiro do que o Leeds do empate.

PRÓXIMOS JOGOS

O Arsenal volta a campo na próxima quinta-feira no duelo que promete parar Londres. Os Gunners enfrentam o Tottenham, às 15h45, em confronto direto pela vaga na Champions League. Em caso de vitória, o time de Arteta confirma a classificação. O Leeds enfrenta o Chelsea, na quarta-feira, às 15h30.

E MAIS: